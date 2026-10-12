NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Profitables East West Bancorp-Investment?

12.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen East West Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der East West Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 124,486 East West Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 15.626,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,27 Prozent vermehrt.

East West Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net