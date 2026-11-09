NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein East West Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Lohnender East West Bancorp-Einstieg?

09.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in East West Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das East West Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 83,41 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die East West Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 1,199 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 128,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154,47 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 54,47 Prozent.

Der Börsenwert von East West Bancorp belief sich zuletzt auf 17,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net