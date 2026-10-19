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Lohnender East West Bancorp-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in East West Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
East West Bancorp Inc.
113.00 EUR 1.00 EUR 0.89 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades East West Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren East West Bancorp-Anteile an diesem Tag 39,01 USD wert. Bei einem East West Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,563 East West Bancorp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 126,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 325,25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 225,25 Prozent.

Der East West Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 17,38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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