NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine East West Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrative East West Bancorp-Investition?

02.11.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die East West Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das East West Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56,89 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 175,778 East West Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der East West Bancorp-Aktie auf 130,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22.993,50 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 129,93 Prozent zugenommen.

East West Bancorp wurde am Markt mit 17,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net