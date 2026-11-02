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Lukrative East West Bancorp-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine East West Bancorp-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die East West Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
East West Bancorp Inc.
116.00 EUR -2.00 EUR -1.69 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das East West Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56,89 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 175,778 East West Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der East West Bancorp-Aktie auf 130,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22.993,50 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 129,93 Prozent zugenommen.

East West Bancorp wurde am Markt mit 17,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.08.19 East West Bancorp Market Perform BMO Capital Markets
05.10.18 East West Bancorp Outperform BMO Capital Markets
02.01.18 East West Bancorp Overweight Barclays Capital
14.07.17 East West Bancorp Hold Deutsche Bank AG
07.07.17 East West Bancorp Market Perform BMO Capital Markets

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