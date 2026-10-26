NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in East West Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen East West Bancorp-Investment verdienen können.
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Vor 1 Jahr wurde die East West Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das East West Bancorp-Papier 102,52 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das East West Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,754 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.279,65 USD, da sich der Wert eines East West Bancorp-Papiers am 23.10.2026 auf 131,19 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,97 Prozent vermehrt.
Am Markt war East West Bancorp jüngst 17,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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