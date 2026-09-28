NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem East West Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Frühe Investition

28.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen East West Bancorp-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die East West Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,923 Anteilen. Die gehaltenen East West Bancorp-Papiere wären am 25.09.2026 117,41 USD wert, da der Schlussstand 127,23 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,41 Prozent angewachsen.

Insgesamt war East West Bancorp zuletzt 17,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net