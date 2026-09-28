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NASDAQ Composite Index-Papier East West Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem East West Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen East West Bancorp-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
East West Bancorp Inc.
111.00 EUR 1.00 EUR 0.91 %
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Heute vor 1 Jahr wurde die East West Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die East West Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,923 Anteilen. Die gehaltenen East West Bancorp-Papiere wären am 25.09.2026 117,41 USD wert, da der Schlussstand 127,23 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,41 Prozent angewachsen.

Insgesamt war East West Bancorp zuletzt 17,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.08.19 East West Bancorp Market Perform BMO Capital Markets
05.10.18 East West Bancorp Outperform BMO Capital Markets
02.01.18 East West Bancorp Overweight Barclays Capital
14.07.17 East West Bancorp Hold Deutsche Bank AG
07.07.17 East West Bancorp Market Perform BMO Capital Markets

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