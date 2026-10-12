DAX 25.286 +0,8%ESt50 6.200 +0,4%MSCI World 4.962 +0,6%Top 10 Crypto 11,14 +1,2%Nas 27.271 -0,3%Bitcoin 74.207 -0,6%Euro 1,1177 -0,1%Öl 107,1 +2,3%Gold 4.168 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitable Erie Indemnity-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Erie Indemnity-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erie Indemnity Co.
194.00 EUR -4.00 EUR -2.02 %
Charts | News | Analysen

Am 12.10.2016 wurde das Erie Indemnity-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 101,63 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,396 Erie Indemnity-Anteilen. Die gehaltenen Erie Indemnity-Papiere wären am 09.10.2026 21.847,88 USD wert, da der Schlussstand 222,04 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 118,48 Prozent angezogen.

Erie Indemnity wurde am Markt mit 10,31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Erie Indemnity Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.netDonnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 5 Jahren eingefahren
Werbung - Erie Indemnity-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Titel Erie Indemnity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Erie Indemnity-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Werbung

Erie Indemnity Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Erie Indemnity nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.