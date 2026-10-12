NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erie Indemnity von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Erie Indemnity-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Am 12.10.2016 wurde das Erie Indemnity-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 101,63 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 98,396 Erie Indemnity-Anteilen. Die gehaltenen Erie Indemnity-Papiere wären am 09.10.2026 21.847,88 USD wert, da der Schlussstand 222,04 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 118,48 Prozent angezogen.
Erie Indemnity wurde am Markt mit 10,31 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Erie Indemnity
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Erie Indemnity
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen