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NASDAQ Composite Index-Papier Erie Indemnity-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Erie Indemnity-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erie Indemnity Co.
248.00 EUR 6.00 EUR 2.48 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Erie Indemnity-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 103,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,966 Erie Indemnity-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 263,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 273,07 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 163,89 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Erie Indemnity belief sich zuletzt auf 12,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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