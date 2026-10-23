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Rentables ESCO Technologies-Investment?

NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren ESCO Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ESCO Technologies Inc.
206.00 EUR -12.00 EUR -5.50 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ESCO Technologies-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 84,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das ESCO Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 118,147 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers auf 232,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27.527,17 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 175,27 Prozent erhöht.

Am Markt war ESCO Technologies jüngst 7,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
21.11.17 ESCO Technologies Buy Needham & Company, LLC
13.07.15 ESCO Technologies Buy BB&T Capital Markets
10.10.12 ESCO Technologies hold Needham & Company, LLC
08.02.12 ESCO Technologies buy Needham & Company, LLC
12.01.12 ESCO Technologies neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated

Information

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