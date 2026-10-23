NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ESCO Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren ESCO Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades ESCO Technologies-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 84,64 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das ESCO Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 118,147 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ESCO Technologies-Papiers auf 232,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27.527,17 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 175,27 Prozent erhöht.
Am Markt war ESCO Technologies jüngst 7,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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