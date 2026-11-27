Lukrativer ESCO Technologies-Einstieg?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ESCO Technologies-Investment gewesen.

Am 27.11.2016 wurde die ESCO Technologies-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ESCO Technologies-Anteile bei 56,50 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,699 ESCO Technologies-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 3.771,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,09 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 277,15 Prozent erhöht.

ESCO Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net