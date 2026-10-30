NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in ESCO Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 10 Jahren wurde das ESCO Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 43,55 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,296 ESCO Technologies-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 562,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 244,89 USD belief. Das entspricht einem Plus von 462,32 Prozent.
ESCO Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,57 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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