NASDAQ Composite Index-Papier ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

Hochrechnung

Vor Jahren in ESCO Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden ESCO Technologies-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 94,65 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,565 ESCO Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 323,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.422,61 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 3.422,61 USD, was einer positiven Performance von 242,26 Prozent entspricht.

Am Markt war ESCO Technologies jüngst 8,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net