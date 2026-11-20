Rentable ESCO Technologies-Investition?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ESCO Technologies-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden ESCO Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der ESCO Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 94,04 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die ESCO Technologies-Aktie investierten, hätten nun 1,063 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 223,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 237,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 137,15 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte ESCO Technologies einen Börsenwert von 7,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net