NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expedia-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Expedia-Einstiegs gewesen.
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Expedia-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 107,83 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 92,739 Expedia-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26.388,76 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 17.09.2026 auf 284,55 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 163,89 Prozent.
Expedia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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