DAX 25.665 +1,1%ESt50 6.216 +0,8%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,92 -0,7%Nas 26.529 -0,7%Bitcoin 72.735 -0,7%Euro 1,1255 +0,3%Öl 105,5 -0,4%Gold 4.196 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentable Expedia-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Expedia-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
258.10 EUR 16.35 EUR 6.76 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Expedia-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 120,80 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 0,828 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 241,61 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 15.10.2026 auf 291,87 USD belief. Damit wäre die Investition 141,61 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Expedia belief sich zuletzt auf 33,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Expedia Aktie News

Werbung

Expedia Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.07.19 Expedia Buy Standpoint Research
21.05.19 Expedia Hold Needham & Company, LLC
08.02.19 Expedia Buy Needham & Company, LLC
08.02.19 Expedia Market Perform Telsey Advisory Group
29.11.18 Expedia Market Perform Telsey Advisory Group

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.