NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Expedia-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Expedia-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 120,80 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Expedia-Aktie investierten, hätten nun 0,828 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 241,61 USD, da sich der Wert eines Expedia-Papiers am 15.10.2026 auf 291,87 USD belief. Damit wäre die Investition 141,61 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Expedia belief sich zuletzt auf 33,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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