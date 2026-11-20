Rentabler Expedia-Einstieg?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Expedia-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Expedia-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Expedia-Papiers betrug an diesem Tag 234,77 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Expedia-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,595 Expedia-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 10.188,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 239,19 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,88 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Expedia bezifferte sich zuletzt auf 29,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net