NASDAQ Composite Index-Papier Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Expedia-Aktien gewesen.
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Die Expedia-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 215,65 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expedia-Aktie investiert, befänden sich nun 4,637 Expedia-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 1.384,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 298,49 USD belief. Mit einer Performance von +38,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Expedia eine Börsenbewertung in Höhe von 34,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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