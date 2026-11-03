NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

EZCORP-Anlage unter der Lupe

03.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in EZCORP-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem EZCORP-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das EZCORP-Papier an diesem Tag bei 9,55 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die EZCORP-Aktie investierten, hätten nun 10,471 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der EZCORP-Aktie auf 28,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 300,94 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 200,94 Prozent gesteigert.

Der EZCORP-Wert an der Börse wurde auf 1,73 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net