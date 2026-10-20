DAX 25.228 -0,4%ESt50 6.108 -0,6%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 11,01 +2,4%Nas 26.459 +0,1%Bitcoin 73.024 -0,0%Euro 1,1230 +0,1%Öl 109,1 -0,5%Gold 4.131 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentables EZCORP-Investment?

NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EZCORP von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EZCORP-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EZCORP Inc.
28.92 EUR -0.44 EUR -1.50 %
Charts | News | Analysen

Die EZCORP-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 125,313 EZCORP-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 32,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.104,01 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 310,40 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete EZCORP eine Marktkapitalisierung von 2,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle EZCORP Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

EZCORP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EZCORP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.04.19 EZCORP Buy B. Riley FBR
08.11.12 EZCORP buy Nomura
28.08.09 EZCORP kaufen Fuchsbriefe
02.02.09 EZCORP chancenreiches Investment Wirtschaftswoche
11.08.08 EZCORP chancenreich Wirtschaftswoche

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.