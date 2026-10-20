NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EZCORP von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in EZCORP-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Die EZCORP-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 125,313 EZCORP-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 32,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.104,01 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 310,40 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete EZCORP eine Marktkapitalisierung von 2,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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