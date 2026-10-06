NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EZCORP von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen EZCORP-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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EZCORP-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,56 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 946,970 EZCORP-Papiere. Die gehaltenen EZCORP-Papiere wären am 05.10.2026 28.882,58 USD wert, da der Schlussstand 30,50 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 188,83 Prozent angewachsen.
Der EZCORP-Wert an der Börse wurde auf 1,88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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