NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen First Community Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Die First Community Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die First Community Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 32,51 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die First Community Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 3,076 First Community Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (48,80 USD), wäre das Investment nun 150,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,11 Prozent vermehrt.
First Community Bancorp wurde am Markt mit 922,74 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf First Community Bancorp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf First Community Bancorp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen