NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Community Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Profitable First Community Bancorp-Anlage?

Wer vor Jahren in First Community Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit First Community Bancorp-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 37,29 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,682 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 44,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118,22 USD wert. Mit einer Performance von +18,22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 832,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net