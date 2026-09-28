NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in First Community Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 10 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,17 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,973 First Community Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers auf 47,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189,19 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89,19 Prozent gesteigert.
First Community Bancorp war somit zuletzt am Markt 899,32 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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