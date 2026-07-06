NASDAQ Composite Index-Papier First Community Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Community Bancorp von vor einem Jahr verdient

Investmentbeispiel

13.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren First Community Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das First Community Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die First Community Bancorp-Aktie 40,35 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die First Community Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 24,783 First Community Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 44,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.090,46 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 9,05 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 831,37 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net