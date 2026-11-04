NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätte eine Investition in FreightCar America von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in FreightCar America-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurden FreightCar America-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,222 FreightCar America-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,89 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,11 Prozent verringert.
FreightCar America war somit zuletzt am Markt 135,20 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf FreightCar America
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FreightCar America
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen