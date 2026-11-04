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Lukrative FreightCar America-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätte eine Investition in FreightCar America von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in FreightCar America-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FreightCar America Inc.
3.46 EUR -0.18 EUR -4.95 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurden FreightCar America-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,50 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,222 FreightCar America-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,89 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,11 Prozent verringert.

FreightCar America war somit zuletzt am Markt 135,20 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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FreightCar America Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.08.18 FreightCar America Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.05.18 FreightCar America Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.11.17 FreightCar America Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.11.16 FreightCar America Market Perform Cowen and Company, LLC
13.07.16 FreightCar America Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

Information

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