NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 5 Jahren wurde das FreightCar America-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.347,418 FreightCar America-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen FreightCar America-Papiere wären am 06.10.2026 15.492,96 USD wert, da der Schlussstand 6,60 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,93 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von FreightCar America betrug jüngst 220,84 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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