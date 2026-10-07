NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FreightCar America von vor 5 Jahren verdient

Lohnender FreightCar America-Einstieg?

07.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in FreightCar America-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das FreightCar America -Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.347,418 FreightCar America-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen FreightCar America-Papiere wären am 06.10.2026 15.492,96 USD wert, da der Schlussstand 6,60 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,93 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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