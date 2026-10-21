NASDAQ Composite Index-Papier FreightCar America-Aktie: So viel Verlust hätte eine FreightCar America-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in FreightCar America eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Vor 1 Jahr wurde das FreightCar America-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der FreightCar America-Anteile betrug an diesem Tag 9,58 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die FreightCar America-Aktie investiert hat, hat nun 104,384 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 419,10 USD, da sich der Wert einer FreightCar America-Aktie am 20.10.2026 auf 4,02 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 58,09 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für FreightCar America eine Börsenbewertung in Höhe von 191,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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