Garmin-Investment im Blick

Investoren, die vor Jahren in Garmin-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Garmin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 143,11 USD. Bei einem Garmin-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 69,876 Garmin-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 19.706,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 282,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 97,07 Prozent gesteigert.

Garmin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net