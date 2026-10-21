NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Garmin von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Garmin-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 3 Jahren wurde das Garmin-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 103,28 USD. Bei einem Garmin-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,968 Garmin-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 281,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 290,35 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 181,13 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Garmin belief sich zuletzt auf 55,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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