Profitables Garmin-Investment?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Garmin-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Garmin-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 119,51 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Garmin-Aktie investiert, befänden sich nun 8,368 Garmin-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.320,48 USD, da sich der Wert eines Garmin-Papiers am 17.11.2026 auf 277,32 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +132,05 Prozent.

Garmin erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net