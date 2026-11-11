DAX 26.629 +1,1%ESt50 6.386 +0,9%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,79 +1,6%Nas 25.541 +1,9%Bitcoin 66.725 +1,1%Euro 1,1097 -0,6%Öl 93,9 +2,6%Gold 4.005 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Rentable Garmin-Investition?

NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Garmin von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Garmin-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Garmin Ltd.
256.20 EUR -1.40 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Garmin-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 199,66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Garmin-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,501 Garmin-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 144,58 USD, da sich der Wert eines Garmin-Anteils am 10.11.2026 auf 288,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,58 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Garmin belief sich zuletzt auf 55,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Garmin Aktie News

Werbung

Garmin Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Garmin nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.05.17 Garmin Buy Tigress Financial
15.10.15 Garmin Neutral Dougherty & Company LLC
15.10.15 Garmin Outperform RBC Capital Markets
30.07.15 Garmin Outperform RBC Capital Markets
16.07.15 Garmin Buy Dougherty & Company LLC

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.