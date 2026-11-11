NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Garmin von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Garmin-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Garmin-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 199,66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Garmin-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,501 Garmin-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 144,58 USD, da sich der Wert eines Garmin-Anteils am 10.11.2026 auf 288,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,58 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Garmin belief sich zuletzt auf 55,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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