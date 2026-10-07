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NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Geospace Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geospace Technologies Corp
4.06 EUR -0.08 EUR -1.93 %
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Geospace Technologies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Geospace Technologies-Papier bei 19,31 USD. Bei einem Geospace Technologies-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 517,866 Geospace Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 4,69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.428,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 75,71 Prozent.

Zuletzt verbuchte Geospace Technologies einen Börsenwert von 61,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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24.07.18 Geospace Technologies Buy Singular Research
24.08.15 Geospace Technologies Market Perform Cowen and Company, LLC
26.02.08 OYO Geospace kaufen Global Insider Investing

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