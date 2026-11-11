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Langfristige Investition

NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Geospace Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geospace Technologies Corp
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Vor 1 Jahr wurde das Geospace Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Geospace Technologies-Papier an diesem Tag bei 28,41 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in die Geospace Technologies-Aktie investierten, hätten nun 35,199 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 128,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3,64 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -87,19 Prozent.

Der Börsenwert von Geospace Technologies belief sich jüngst auf 49,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.07.18 Geospace Technologies Buy Singular Research
24.08.15 Geospace Technologies Market Perform Cowen and Company, LLC
26.02.08 OYO Geospace kaufen Global Insider Investing

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