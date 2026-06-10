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Geospace Technologies-Investment im Blick

NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geospace Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

17.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Geospace Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Geospace Technologies Corp
7,32 USD 0,14 USD 1,95%
Charts|News|Analysen

Vor 10 Jahren wurden Geospace Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17,46 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 57,274 Geospace Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 411,23 USD, da sich der Wert eines Geospace Technologies-Papiers am 16.06.2026 auf 7,18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 58,88 Prozent.

Zuletzt verbuchte Geospace Technologies einen Börsenwert von 94,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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