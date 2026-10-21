NASDAQ Composite Index-Papier Geospace Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geospace Technologies von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Geospace Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Am 21.10.2023 wurden Geospace Technologies-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Geospace Technologies-Papier 12,54 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 79,745 Geospace Technologies-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (4,41 USD), wäre die Investition nun 351,67 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 64,83 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Geospace Technologies betrug jüngst 57,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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