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Lukrative Gladstone Commercial-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Gladstone Commercial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gladstone Commercial Corp.
9.98 EUR -0.17 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurden Gladstone Commercial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Gladstone Commercial-Anteile betrug an diesem Tag 10,70 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,346 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 11,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,76 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Gladstone Commercial eine Marktkapitalisierung von 564,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.07.18 Gladstone Commercial Outperform Wedbush Morgan Securities Inc.
12.03.18 Gladstone Commercial Neutral B. Riley FBR, Inc.
08.02.18 Gladstone Commercial Neutral B. Riley FBR, Inc.
18.07.17 Gladstone Commercial Hold Canaccord Adams
09.02.06 Update Gladstone Commercial Corp.: Hold Jefferies & Co

Information

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