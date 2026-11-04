NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative Gladstone Commercial-Anlage?

04.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Gladstone Commercial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurden Gladstone Commercial -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Gladstone Commercial-Anteile betrug an diesem Tag 10,70 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,346 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 11,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,76 Prozent angezogen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gladstone Commercial

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gladstone Commercial

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung