Lukrative Great Southern Bancorp-Investition?

Wer vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Great Southern Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 52,54 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,033 Great Southern Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Great Southern Bancorp-Papiere wären am 23.11.2026 1.483,63 USD wert, da der Schlussstand 77,95 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 48,36 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Great Southern Bancorp belief sich zuletzt auf 830,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net