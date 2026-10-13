NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitable Great Southern Bancorp-Anlage?

13.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Great Southern Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,432 Great Southern Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 77,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.893,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 89,35 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 837,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net