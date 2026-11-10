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Lohnender Great Southern Bancorp-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Great Southern Bancorp gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Great Southern Bancorp Inc.
72.00 EUR 1.00 EUR 1.41 %
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Great Southern Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Great Southern Bancorp-Anteile an diesem Tag 46,35 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10.000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 215,750 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17.680,69 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Papiers am 09.11.2026 auf 81,95 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 76,81 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 863,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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