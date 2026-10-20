NASDAQ Composite Index-Papier Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Great Southern Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Die Great Southern Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Great Southern Bancorp-Papier bei 57,49 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 173,943 Great Southern Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 77,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13.482,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,82 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Great Southern Bancorp belief sich zuletzt auf 851,00 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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