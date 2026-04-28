NASDAQ Composite Index-Papier Hancock-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Hancock-Anleger freuen

Ausschüttung

So viel Dividende zahlt Hancock.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Hancock am 29.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,80 USD vereinbart. Das sind 20,00 Prozent mehr als im Vorjahr. Somit zahlt Hancock insgesamt 153,80 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Hancock-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 17,55 Prozent aufgebessert.

Hancock-Dividendenrendite

Der Hancock-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 66,63 USD in den Feierabend. Die Hancock-Aktie verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,83 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,74 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Hancock via NASDAQ 27,91 Prozent erhöht. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 33,35 Prozent statt.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Hancock

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,95 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,93 Prozent steigen.

Hancock-Fundamentaldaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Hancock beläuft sich aktuell auf 5,519 Mrd. USD. Hancock verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,24. Der Umsatz von Hancock betrug in 2025 2,006 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 5,67 USD.

Redaktion finanzen.net