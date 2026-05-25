NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich HealthStream-Aktionäre freuen
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die HealthStream-Ausschüttung aus.
Werte in diesem Artikel
Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream am 28.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,12 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 9,09 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von HealthStream beträgt 3,73 Mio. USD. Damit wurde die HealthStream-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 9,71 Prozent erhöht.
HealthStream-Dividenden-Rendite
Am Tag der Hauptversammlung ging das HealthStream-Papier via NASDAQ bei einem Wert von 24,63 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2025 weist das HealthStream-Papier eine Dividendenrendite von 0,54 Prozent auf. Die Dividendenrendite zog im Vergleich zum Vorjahr somit Prozent an, denn damals betrug sie noch 0,35 Prozent.
Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Kurs von HealthStream via NASDAQ 7,13 Prozent an Wert verloren. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -2,38 Prozent dennoch stärker zugenommen als der HealthStream-Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie HealthStream
Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,45 Prozent fallen.
HealthStream-Fundamentaldaten
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens HealthStream beläuft sich aktuell auf 708,347 Mio. USD. HealthStream besitzt aktuell ein KGV von 37,91. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von HealthStream auf 304,060 Mio.USD, das EPS machte 0,61 USD aus.
Redaktion finanzen.net
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