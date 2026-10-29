NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heartland Express-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Heartland Express-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Heartland Express-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Heartland Express-Papiers betrug an diesem Tag 7,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Heartland Express-Papier investiert hätte, befänden sich nun 129,534 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Heartland Express-Aktie auf 10,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.319,95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 31,99 Prozent.
Jüngst verzeichnete Heartland Express eine Marktkapitalisierung von 789,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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