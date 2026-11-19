NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Heartland Express-Aktien gewesen.
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Heartland Express-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Heartland Express-Anteile bei 21,60 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1.000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,296 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.11.2026 475,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,26 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 52,50 Prozent vermindert.
Heartland Express wurde am Markt mit 777,88 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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