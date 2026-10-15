NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Rentable Heartland Express-Anlage?

15.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Heartland Express-Einstiegs gewesen.

Am 15.10.2021 wurde das Heartland Express-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Heartland Express-Aktie betrug an diesem Tag 16,57 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Heartland Express-Aktie investierten, hätten nun 603,500 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Heartland Express-Aktie auf 10,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.566,08 USD wert. Das entspricht einem Minus von 34,34 Prozent.

Heartland Express wurde am Markt mit 840,88 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net