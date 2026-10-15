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Rentable Heartland Express-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Heartland Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Heartland Express-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heartland Express Inc.
9.65 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Am 15.10.2021 wurde das Heartland Express-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Heartland Express-Aktie betrug an diesem Tag 16,57 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in die Heartland Express-Aktie investierten, hätten nun 603,500 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Heartland Express-Aktie auf 10,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6.566,08 USD wert. Das entspricht einem Minus von 34,34 Prozent.

Heartland Express wurde am Markt mit 840,88 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.09.17 Heartland Express Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.07.17 Heartland Express Neutral UBS AG
10.02.17 Heartland Express Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.12.16 Heartland Express Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.11.16 Heartland Express Hold Deutsche Bank AG

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