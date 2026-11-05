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Lohnendes Heartland Express-Investment?

NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Heartland Express von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Heartland Express-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heartland Express Inc.
9.35 EUR 0.15 EUR 1.63 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Heartland Express-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Heartland Express-Papier letztlich bei 12,36 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die Heartland Express-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 809,061 Heartland Express-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.673,14 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 04.11.2026 auf 10,72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,27 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Heartland Express belief sich zuletzt auf 812,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Heartland Express Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heartland Express nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.17 Heartland Express Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.07.17 Heartland Express Neutral UBS AG
10.02.17 Heartland Express Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
16.12.16 Heartland Express Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.11.16 Heartland Express Hold Deutsche Bank AG

Information

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