NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnende Heritage Financial-Anlage?

22.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Heritage Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heritage Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Heritage Financial-Papiers betrug an diesem Tag 25,39 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,939 Heritage Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,02 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Anteils am 21.10.2026 auf 27,68 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,02 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Heritage Financial bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net