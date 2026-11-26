Heritage Financial-Anlage

Vor Jahren Heritage Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.11.2016 wurde die Heritage Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,85 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 437,637 Heritage Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie auf 27,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.903,72 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,04 Prozent.

Der Börsenwert von Heritage Financial belief sich jüngst auf 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net