NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heritage Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Heritage Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 26.11.2016 wurde die Heritage Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,85 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 437,637 Heritage Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Heritage Financial-Aktie auf 27,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.903,72 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,04 Prozent.
Der Börsenwert von Heritage Financial belief sich jüngst auf 1,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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