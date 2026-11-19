Rentables Heritage Financial-Investment?

Wer vor Jahren in Heritage Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Heritage Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,94 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Heritage Financial-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,096 Heritage Financial-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 27,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.097,03 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,70 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Heritage Financial bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net