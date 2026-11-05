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NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heritage Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Heritage Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heritage Financial Corp.
29.45 USD 0.27 USD 0.93 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die Heritage Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Heritage Financial-Aktie an diesem Tag bei 22,49 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 444,642 Heritage Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 29,18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.974,66 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,75 Prozent erhöht.

Heritage Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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